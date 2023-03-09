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Водителя такси в Ижевске подозревают в мошенничестве при продаже иномарки рабочему завода

В столице Удмуртии задержали 49-летнего местного жителя, которого подозревают в мошенничестве под предлогом покупки автомобиля иностранного производства. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, жертвой преступления стал рабочий ижевского завода.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Так, по версии следствия, потерпевший мужчина рассказал водителю такси о желании купить автомобиль. Тот в свою очередь заявил, что его друг работает в Росимуществе и может помочь приобрести транспортное средство по цене ниже рыночной. Доверившись водителю, мужчина передал ему 50 тыс. руб. за услуги, после чего тот отправил ему несколько фото автомобилей.

В последующем ижевчанин под различными предлогами, связанными со снятием ограничений и запретов на продажу иномарки, перевел мошеннику 468 тыс. руб. Однако ключи от автомобиля мужчина так и не получил.

В один день, когда ижевчанин вновь позвонил водителю, ответивший незнакомый мужчина заявил, что тот умер. Позднее номер оказался недоступен

Полицейские установили, что подозреваемый изначально не имел возможности помочь в приобретении автомобиля, а похищенные средства потратил на погашение имевшихся долгов. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в крупном размере). Подозреваемому мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

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