Водителя такси в Ижевске подозревают в мошенничестве при продаже иномарки рабочему завода

В столице Удмуртии задержали 49-летнего местного жителя, которого подозревают в мошенничестве под предлогом покупки автомобиля иностранного производства. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, жертвой преступления стал рабочий ижевского завода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Так, по версии следствия, потерпевший мужчина рассказал водителю такси о желании купить автомобиль. Тот в свою очередь заявил, что его друг работает в Росимуществе и может помочь приобрести транспортное средство по цене ниже рыночной. Доверившись водителю, мужчина передал ему 50 тыс. руб. за услуги, после чего тот отправил ему несколько фото автомобилей.

В последующем ижевчанин под различными предлогами, связанными со снятием ограничений и запретов на продажу иномарки, перевел мошеннику 468 тыс. руб. Однако ключи от автомобиля мужчина так и не получил.

В один день, когда ижевчанин вновь позвонил водителю, ответивший незнакомый мужчина заявил, что тот умер. Позднее номер оказался недоступен

Полицейские установили, что подозреваемый изначально не имел возможности помочь в приобретении автомобиля, а похищенные средства потратил на погашение имевшихся долгов. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в крупном размере). Подозреваемому мужчине грозит до шести лет лишения свободы.