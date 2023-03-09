Дарью Сорокину, насмерть сбившую мать с ребенком, приговорили к трем годам лишения свободы

Кировский районный суд Уфы вынес приговор по уголовному делу в отношении 28-летней Дарьи Сорокиной, насмерть сбившей 39-летнюю женщину и ее четырехлетнего ребенка. Она признана виновной в нарушении правил дорожного движения при управлении автомобилем, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ), сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

Подсудимая признала вину.

Суд назначил ей три года лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года. В связи с воспитанием подсудимой годовалого ребенка, исполнения приговора отсрочено на 13 лет.

ДТП произошло в июле 2022 года на перекрестке улиц Авроры и Перовской, когда Nissan Juke под управлением Дарьи Сорокиной сбил женщину с ребенком, переходивших дорогу на зеленый сигнал светофора. Водитель позже пояснила, что в момент ДТП отвлеклась, чтобы покормить своего трехмесячного ребенка.

В октябре уголовное дело было прекращено в Кировском райсуде Уфы из-за примирения сторон, а в декабре решением Верховного суда Башкирии, удовлетворившего апелляционное представление прокуратуры Кировского района, дело вернули в суд первой инстанции для повторного рассмотрения.

Майя Иванова

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