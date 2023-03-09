На выборы депутатов в четырех округах Курганской области выдвинулись 124 кандидата

Завершился период выдвижения кандидатов на выборы депутатов в образованных в 2022 году Варгашинском, Далматовском, Катайском и Притобольном муниципальных округах. Всего выдвинулись 124 кандидата, из них 61 — представители «Единой России», сообщают в избирательной комиссии Курганской области.

От КПРФ подали заявки 34 кандидата, 16 — от ЛДПР, пять — от «Справедливой России — Патриотов — За правду». Также выступили восемь самовыдвиженцев. На 9 марта зарегистрированы пять кандидатов. Голосование состоится 23 апреля.

На выборы депутатов думы Варгашинского округа выдвинулись 35 кандидатов, Далматовского — 29, Притобольного —33, Катайского — 27. В 2022 году Курганская облдума преобразовала эти муниципалитеты из районов в муниципальные округа, в статусе которых они находились до 2004 года.