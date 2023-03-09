Малый и средний бизнес Кубани заключил на иностранных рынках контракты на 58 млн долларов

В 2022 году при поддержке регионального экспортного центра на иностранные зарубежные рынки было выведено 69 субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края. Они заключили контракты на сумму более 58 млн долларов, сообщает пресс-служба администрации региона.

За прошлый год на Кубани количество занятых в малом и среднем предпринимательстве увеличилось на 166,7 тыс. человек, более чем до 1,1 млн жителей. По количеству занятых в МСП регион занимает четвертое место. Его обгоняют только Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Достигать таких показателей помогают меры поддержки для бизнеса и самозанятых в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

По нему в прошлом году субсидии получили 67 предпринимателей. Кроме того, Фонд микрофинансирования выдал более 1 тыс. займов более чем на 2,5 млрд руб., Фонд развития бизнеса — 500 поручительств на 3,1 млрд руб. Также Фонд развития инноваций помог привлечь бизнесменам более 200 млн руб. федеральных грантов. Кроме того, в решения, разработанные инноваторами в рамках хакатонов, инвестировали более 70 млн руб.

Татьяна Ручкина

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