«Биннофарм Групп» заняла второе место в рейтинге влиятельности «Фармацевтического вестника»

«Биннофарм Групп» заняла второе место в номинации «Локальные производственные компании» в рейтинге влиятельности журнала «Фармацевтический вестник» в 2022 году, составленного на основе опросов лидеров мнений фармацевтической отрасли. В число респондентов вошли сотрудники аптечных сетей, фармкомпаний, ведомств, регулирующих сферу здравоохранения, медицинские работники, а также представителей научного сообщества из 84 городов России.



В рейтинге также были отмечены два безрецептурных препарата «Биннофарм Групп» - Венарус®, препарат для лечения хронической венозной недостаточности, и противовирусный лекарственный препарат Кагоцел®.

Список производителей и брендов составлялся на основе данных аналитической компании AlphaRM – рейтинга корпораций тор50 по объему продаж за 10 месяцев 2022 года «Аудит розничного и государственного фармрынка РФ».

Рустем Муратов, генеральный директор «Биннофарм Групп»: «Мы признательны российскому фармацевтическому сообществу за столь высокую оценку нашей деятельности и качественных препаратов. Компания действительно расширяет сферу своего влияния и растет быстрее рынка несколько лет подряд. В аптечном ритейле «Биннофарм Групп» опережает рост рынка более чем вдвое. Мы также планируем выпуск новых продуктовых линеек, благодаря открытию собственного R&D-центра в Красногорском районе. В ближайшие годы его мощности позволят вывести на рынок более 100 лекарственных средств в области ревматологии, неврологии, гинекологии, педиатрии и других терапевтических групп».

«Фармацевтический вестник» является ведущим информационно-аналитическим изданием для специалистов российской фарминдустрии. Издание освещает ключевые вопросы отрасли на протяжении почти 30 лет и занимает первое место в рейтинге доверия к отраслевым изданиям в Интернете, согласно данным Ромир, а также входит в тор-5 специализированных сайтов отрасли медицины и фармацевтики, согласно данным Медиалогии. Среди читателей издания – провизоры, фармацевты, директора аптечных сетей, руководители компаний-фармпроизводителей, дистрибьюторов, представители государственных органов и др.

"Биннофарм Групп" - одна из ведущих фармацевтических компаний России, собравшая под единым управлением производственные площадки в различных регионах страны и выпускающая широкий спектр качественных и доступных препаратов. Компания производит широкий ассортимент рецептурных и безрецептурных лекарственных средств (450+ регистрационных удостоверений препаратов, 200+ фармакологических групп, 300+ млн упаковок лекарственных препаратов ежегодно). «Биннофарм Групп» входит в топ-10 компаний на розничном фармацевтическом рынке России, занимая второе место среди отечественных производителей этого сегмента. (по данным AlphaRM). «Биннофарм Групп» объединяет производственные площадки, расположенные в различных регионах России: ПАО «Синтез» (г. Курган), АО «Алиум» (Оболенск в Серпуховском районе Московской области), АО «Биннофарм» (2 площадки: г. Зеленоград и г. Красногорск), АО «Биоком» (г. Ставрополь). «Биннофарм групп» работает над созданием одного из самых современных R&D-центров в России, где будут размещены химические и биотехнологические лаборатории по разработке лекарственных препаратов. ЦНИР объединит компетенции научно-исследовательских лабораторий, которые размещены на производственных площадках компании. Основным акционером «Биннофарм Групп» является АФК «Система», публичная российская инвестиционная компания с диверсифицированным портфелем активов в различных отраслях экономики. В 2021 и 2022 годах «Биннофарм Групп» осуществила два выпуска корпоративных облигаций, которым присвоен рейтинг ruA («Эксперт РА»). Ценные бумаги получили премию Cbonds Awards в номинации «Лучшая сделка первичного размещения фармацевтической компании», а также высокую оценку экспертов «РБК Инвестиции» и Открытие Research. Развитие человеческого капитала — основной принцип «Биннфарм Групп». Численность персонала компании составляет около 4 000 человек. В 2022 году «Биннофарм Групп» вошла в рейтинг Forbes «Лучшие работодатели России», а также стала финалистом рейтинга работодателей HH.RU 2022.

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