Пятиклассникам в екатеринбургской школе задали выучить песню певца Shaman

В Екатеринбурге ученики средней общеобразовательной школы №208 по заданию преподавателя учат песню певца Shaman «Я русский», которую они будут исполнять на конкурсе военно-патриотической песни. Об этом изданию 66.ru рассказала директор школы Татьяна Чуб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Как объяснила директор, ученики 5 «А» класса сами выбрали эту композицию для исполнения на конкурсе. Она также уточнила, что по программе дети проходят другую тему с учителем музыки.

Ярослав Дронов начал выступать под псевдонимом Shaman в 2020 году. 22 июля 2022 года Shaman выпустил песню «Я русский». Клип на этот трек собрал более 28 млн просмотров в YouTube. 22 февраля 2023 года Shaman выступил на патриотическом митинге-концерте в Москве «Слава защитникам Отечества!».

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Диана Сунагатуллина