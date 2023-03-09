Депутатов заксобрания смогут лишать полномочий за длительные прогулы

Полномочия депутата заксобрания могут быть прекращены в случае его отсутствия на заседаниях в течение полугода без уважительной причины. Такую норму предусматривает проект изменений в региональный закон «О статусе депутата Законодательного собрания». Об этом сообщает пресс-служба краевого парламента.

В случае принятия законопроекта депутаты, осуществляющие свои полномочия без отрыва от основной деятельности, будут представлять сведения в специальную комиссию в течение четырех месяцев со дня избрания, а также не позднее 1 апреля — в случае совершения крупных сделок депутатом и членами его семьи. Комиссия будет публиковать сведения о доходах парламентариев на официальном сайте не позднее 1 июня в виде обобщенной информации без указания персональных данных.

Проект закона планируется рассмотреть на мартовском заседании краевого заксобрания в двух чтениях.