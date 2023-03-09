Прокуратура начала проверку после обрушения стены ТЦ в центре Пензы

Сегодня 9 марта, прокуратура Железнодорожного района Пензы организовала проверку после обрушения стены торгового центра. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.

Напомним, о происшествии на улице Бакунина стало известно сегодня утром. В соцсетях опубликовали фото разрушившейся кладки ТЦ «Гостиный двор».

«В ходе проверки прокуратурой будут установлены обстоятельства и причины случившегося, а также проверено соблюдение требований законодательства при содержании и эксплуатации здания», — уточнили в пресс-службе.

При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.

В администрации Пензы сообщили, что место происшествия огорожено сигнальной лентой.

«Силами МБУ „Пензавтодор“ расчищена проезжая часть. МУП „Жилье-22“ проводит работы по уборке и вывозу элементов конструкции и обрушенного кирпича. В дальнейшем будет решаться вопрос восстановления целостности конструкции с собственниками помещений»,— пояснили в мэрии.

Дарья Васенина