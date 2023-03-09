«Бавария» и «Милан» вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов. Итальянский клуб сыграл вничью в Англии с «Тоттенхэм Хотспур» (0:0) и прошел дальше только за счет мяча, забитого в первом матче на своем поле. А «Бавария» вновь обыграла ПСЖ в Мюнхене (2:0). Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kai Pfaffenbach , Reuters Фото: Kai Pfaffenbach , Reuters

Все вроде правильно делала парижская команда в Мюнхене. В исполнении звезд «Пари Сен-Жермен» болельщики увидели немало красивых атак, только вот забитых мячей вновь не было. Как такое возможно, когда впереди играют Лионель Месси и Килиан Мбаппе понять сложно, но факт остается фактом. А вот «Бавария» своими шансами воспользовалась.

Сначала на 61-й минуте ошибка гостей в обороне привела к тому, что Эрик Максим Шупо-Мотинг отправил мяч практически в пустые ворота, как во дворе, а на последних минутах игры Серж Гнабри завершил очередной позор одного из самых богатых клубов планеты.

ПСЖ, несмотря на состав, который стоит почти €1 млрд, вновь покидает Лигу чемпионов на ранней стадии, и мечта выиграть турнир по-прежнему далека. Ближайшее время в команде точно произойдет смена тренера. Французская пресса пишет, что вместо Кристофа Гальтье в ПСЖ должен прийти Зинедин Зидан, а вот звезды «Парижа», получающие десятки миллионов евро в год, не спешат покидать клуб, по крайней мере, Месси точно уходить не собирается, уверен футбольный агент Вадим Трушков, который живет и работает во Франции:

«Зачем ему уходить? Ради чего? Поехать в Эмираты? Мне кажется, ему и всем звездным легионерам, Неймару в том числе, настолько комфортно в "Пари Сен-Жермене", что другого такого лакомого кусочка и теплого гнездышка трудно представить».

Что же касается «Баварии», то букмекеры считают команду из Мюнхена одним из главных претендентов на победу в этой Лиге чемпионов и вероятность того, что эта команда возьмет «ушастый кубок», велика, уверен комментатор Виктор Гусев:

«"Бавария" снова возвращает облик и статус команды, которая схватила соперников бульдожьей хваткой. Она имеет в запасе 1:0, и все, этого преимущества она уже не упустит. Очень мощно, очень хороший запас, резервисты — Ян Зоммер прекрасно заменил Мануэля Нойера. Это вообще спасение для "Баварии". Конечно, команда показала, что она мощная и что пойдет дальше. Я думаю, что она пройдет, даже вне зависимости от того соперника, которого получит в следующей стадии».

В матче «Тоттенхэм»—«Милан» огня было немного, а забитых мячей не было вообще. Такие игры вряд ли можно назвать украшением Лиги чемпионов, и хотя концовка встречи была веселой, я представляю, каково было тем мужчинам, которые уговорили своих любимых провести вечер за просмотром такого футбола 8 марта. К тому же в Лондоне из-за пробок второй день подряд игры начинались с опозданием, так что все завершилось во втором часу ночи. Искренне надеюсь, что на следующей неделе в матчах Лиги чемпионов яркого футбола и забитых мячей будет больше.

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