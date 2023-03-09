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Врач из Самары обвиняется во взятках за слив данных об умерших пациентах

Следствие установило, что с 2018 по 2021 год обвиняемый постоянно получал взятки от граждан за передачу сведений об умерших пациентах больницы, их персональных данных и информации об их родственниках. Также деньги передавались «за каждый заключенный договор на оказание ритуальных услуг с родственниками умерших, по оказанию комплекса услуг связанных с подготовкой тел умерших к захоронению, которые умерли как в больнице, так и за ее пределами» и за прием и хранение в морге тел умерших.

Общая сумма незаконного вознаграждения составила более трех млн руб. В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Об уголовном деле стало известно в марте минувшего года, когда врач и взяткодатель были задержаны силовиками. В июне того же года появилась информация о задержании еще одного подозреваемого по делу о торговле данными об умерших.

Георгий Портнов

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