Московским ветеранам выплатят материальную помощь на 9 мая

Ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла в Москве получат единовременную выплату к 9 мая. Постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщается на сайте мэрии. Размер выплат составит от 10 тыс. до 25 тыс. руб. Материальную помощь в столице получат 49,6 тыс. ветеранов.

Все категории граждан, которые получат выплаты в преддверии 9 мая:

инвалиды и участники Великой Отечественной войны;

военные, проходившие службу в воинских частях, не входивших в состав действующей армии;

военные, награжденные орденами и медалями СССР за службу с 22 июня 1941 по 3 сентября 1945 года;

обладатели медали «За оборону Ленинграда»;

инвалиды с детства вследствие ранения, контузии или увечья, полученного в годы войны;

участники обороны Москвы;

жители блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя;

вдовы военных, погибших в годы войны;

обладатели знака «Почетный донор СССР» за сдачу крови в годы войны;

бывшие узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто;

труженики тыла;

родившиеся до 31 декабря 1931 года.

Анастасия Ларина