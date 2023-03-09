НБКИ: выдача потребкредитов в Нижегородской области сократилась на четверть

В Нижегородской области в январе банки выдали 18,4 тыс. потребительских кредитов, по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Это на 26% меньше, чем в декабре 2022 года.

В России в целом выдача потребкредитов сократилась на 29,9%, до 0,91 млн шт. Наиболее серьезное снижение зафиксировали в Приморском крае (-37,5%, до 12,5 тыс. шт.), Кемеровской области (-34,8%, до 21,2 тыс. шт.) и в Алтайском крае (-34,8%, до 16,2 тыс. шт.).

В НБКИ объясняют динамику сезонностью, но отмечают, что выдача потребкредитов сокращается второй месяц подряд, а заемщики в целом склоняются к сберегательной модели финансового поведения.

Анастасия Еремина