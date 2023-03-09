Выдача потребительских кредитов в Удмуртии сократилась на 32,4% в январе

В январе жители Удмуртии взяли 9,92 тыс. кредитов на покупку потребительских товаров. Это на 32,4% меньше показателя за предыдущий месяц, сообщает пресс-служба НБКИ. Республика оказалась на 28 месте в рейтинге 30 регионов-лидеров по динамике количества выданных потребкредитов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

В целом по России число выданных потребительских кредитов составило 0,91 млн единиц, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 29,9%. Однако в сравнении с аналогичным периодом 2022 года их количество снизилось на 23,3%.

Как отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, данную тенденцию можно связать с сезонным фактором, поскольку в декабре из-за новогодних праздников традиционно фиксируются наибольшие темпы выдачи займов населению. «Вместе с тем, стоит отметить, что выдача потребительских кредитов сокращается второй месяц подряд. В целом, на фоне общей неопределенности заемщики склоняются к сберегательной модели финансового поведения, и не стремятся наращивать свои обязательства»,— отметил господин Волков.