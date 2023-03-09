Alpine анонсировала спорткар для гонки на Пайкс-Пик

Компания Alpine анонсировала спорткар A110 GT4 Evo, созданный для гонки на Пайкс-Пик.

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Фото: Alpine Alpine A110 GT4 Evo

Фото: Alpine

Никакой официальной информации о модели нет, но, судя по индексу, в основу ляжет серийное купе Alpine A110. Над автомобилем, подготовленным по требованию класса Time Attack 1, наряду с заводскими специалистами будут работать специалисты гоночной команды Signatech.

Заявлено, что основные доработки коснутся аэродинамики, чтобы повысить прижимную силу, и двигателя, чтобы увеличить его отдачу. Самый мощный дорожный вариант Alpine — 300-сильный A110 R — был представлен осенью 2022 года.

В гонке Pikes Peak International Hill Climb за руль Alpine A110 GT4 Evo сядет французский гонщик Рафаэль Астье, уже четырежды выходивший на старт на Пайкс-Пик.

Напомним, популярная гонка Pikes Peak International Hill Climb проходит ежегодно в Колорадо и представляет собой 19,93 километровую дистанцию со 156 поворотами по подъему на гору.

Максим Вершинин

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