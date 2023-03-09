В Курганской области миграционный отток населения вырос на 21% за год

По итогам 2022 года миграционная убыль населения Курганской области составила 4467 человек, что более чем на 21% или 785 человек больше, чем в 2021 году. Такие данные опубликованы на сайте управления Федеральной службы госстатистики по Свердловской и Курганской областям.

Всего в 2022 году Зауралье покинули более 29,5 тыс. человек. Прибыли – чуть более 25 тыс. Резко увеличилась миграционная убыль по международному потоку. Так, в 2022 году число покинувших регион превысило число прибывших на 1368 человек. Всего приехали 1747 иностранцев, выбыли – 3115. В 2021 году наблюдался прирост по международному потоку в 1034 человек: прибыл 1971 мигрант, покинули – 937.

Из других регионов России в Курганскую область в 2022 году переехали 23,3 тыс. человек, что на 1,1 тыс. меньше (-4,5%), чем годом ранее. Число перебравшихся из Зауралья в другие субъекты РФ за год сократилось на 9,3% или 2,7 тыс., до 26,4 тыс. человек.