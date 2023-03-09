На Кубани в январе выдача потребкредитов упала на треть

В январе выдача потребительских кредитов в Краснодарском крае снизилась на 32,4%. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В регионе за первый месяц года выдали 35,5 тыс. потребкредитов. По этому показателю Кубань находится на третьем месте в России. Ее опережают лишь Москва (52 тыс., -24,7%) и Московская область (45,7 тыс., -24%). Четвертое место занимает Санкт-Петербург — 33,1 тыс. потребкредитов, там их выдача снизилась на 23,5%. В топ-5 также вошел Татарстан — 30,2 тыс. (-25,3%).

Меньше всего потребительских кредитов выдали в Белгородской области — 9 тыс. (-30,6%), Тульской области (9,7 тыс. кредитов, -25,8%) и Удмуртии (9,9 тыс., -32,4%). Наибольшее снижение — на 37,5% — зафиксировано в Приморском крае, до 12,4 тыс.

Всего в России в январе 2023 года банки выдали 0,91 млн потребкредитов. Это на 29,9% меньше по сравнению с декабрем 2022 года. При этом по сравнению с январем прошлого года число выданных потребкредитов снизилось менее существенно — на 23,3%.

«Снижение числа выданных потребительских кредитов в январе по сравнению с декабрем можно связать с сезонным фактором. Из-за новогодних праздников декабрь считается "высоким сезоном" в розничном кредитовании, в этот период традиционно фиксируются наибольшие темпы выдачи займов населению»,— отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Татьяна Ручкина

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