На Ставрополье пять человек пострадали от взрыва гранаты

Рано утром в районном центре Изобильный в Ставропольском крае в ходе бытового конфликта один из его участников применил взрывное устройство. Как сообщил глава района Владимир Форостянов, от взрыва пострадали пять человек, они доставлены в больницу, и их жизни «ничего не угрожает».

По данным минздрава края, четверо из пострадавших помещены в отделения травматологии и хирургии, одного в связи с ухудшением состояния перевели в реанимацию.

Как уточнил господин Форостянов, на месте работают силовики, которые «проводят доследственную проверку по данному инциденту». Личности участников конфликта, по информации главы, уже установлены.

Сообщение о взрыве недалеко от автостанции, предположительно, в кафе поступило в дежурную часть полиции города Изобильного сегодня, 9 марта, в 5:20.

По предварительной информации, устройство было взорвано в одном из домов на улице Колхозная. Его использовал один из участников драки, в которой участвовало несколько человек. После чего этот человек сел в попутную машину и уехал. Правоохранительные органы объявили его в розыск.

На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили чеку от гранаты.

Александра Ларинцева, Пятигорск