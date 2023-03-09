Более 20 белгородских фермерских хозяйств не смогут приступить к весенним полевым работам из-за обстрелов

«С большой долей вероятности» 26 фермерских хозяйств Белгородской области не смогут приступить к проведению весенних полевых работ в 2023 году. Об этом рассказали в правительстве Белгородской области. Причина — обстрелы, из-за которых фермеры понесли убытки. «Без поддержки государства им будет сложно продолжать вести деятельность, сохранять рабочие места, выплачивать зарплату»,— подчеркнули в правительстве региона. Этот вопрос поднимался накануне в ходе визита в регион председателя ассоциации «Народный фермер» Олега Сироты.

Всего, по данным чиновников, в Белгородской области работают около 2 тыс. фермеров и крестьянско-фермерских хозяйств.

Подробнее о том, что происходит в макрорегионе после ввода войск России на Украину,— в спецпроекте «Ъ-Черноземье».

Мария Старикова