Выдача потребкредитов в Свердловской области упала на 30%

В Свердловской области за январь 2023 года было выдано 28,5 тыс. потребительских кредитов, что на 30,6% ниже показателей предыдущего месяца, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По выдаче потребкредитов регион занимает седьмое место по стране.

«В целом, на фоне общей неопределенности заемщики склоняются к сберегательной модели финансового поведения, и не стремятся наращивать свои обязательства. Кроме того, стоит отметить и общее охлаждение в необеспеченном кредитовании. Оно обусловлено более консервативной кредитной политикой банков»,— считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре в январе выдали 16,7 тыс. потребкредитов, что на 29,3% ниже показателей декабря. В Тюменской области выдача кредитов снизилась на 29,7% до 12 тыс. В целом по России количество выданных потребительских кредитов составило 0,91 млн, сократившись за месяц на 29,9%.

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Диана Сунагатуллина