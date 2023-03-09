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Коммерсантъ FM
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Липецкие власти показали приходившие жителям посылки с муляжами гранат и угрозами

Правительство Липецкой области в своем Telegram-канале опубликовало фотографию посылки, которую вчера, 8 марта, получили местные жители. На фотографии изображена разноцветная коробка с муляжом ручной гранаты. Также, согласно сообщению чиновников, в ней находится записка с угрозами.

«Правоохранительными органами организованы соответствующие проверочные мероприятия. Ситуация находится под контролем»,— заявили в правительстве.

Накануне, по данным властей, спецслужбы несколько раз выезжали к жителям Липецка, получившим посылки с предметами, похожими на боеприпасы. Чиновники просят людей быть бдительными, не принимать посылки от неизвестных и не трогать оставленные предметы, а также сообщать о них в полицию и в службу 112.

Сергей Толмачев, Воронеж

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