На Кубани за сутки выявили 193 новых случая COVID-19

За последние сутки в Краснодарском крае зарегистрировали 193 новых случая коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Больше всего заболевших выявили в Краснодаре — 90 случаев, в Новороссийске — 17, в Сочи — 15, в Армавире и Тихорецком районе — по восемь. В Геленджике зарегистрировали шесть заболевших, в Кавказском и Белоглинском районах — по пять, в Абинском и Кущевском — по четыре, в Туапсинском, Калининском и Ейском — по три. Еще по два человека выявили в Анапе, Горячем Ключе, Тимашевском, Славянском и Гулькевичском районах, по одному — в Усть-Лабинском, Темрюкском, Староминском, Северском, Павловском, Отрадненском, Мостовском, Лабинском, Курганинском, Крыловском, Динском и Выселковском районах.

На амбулаторном лечении с COVID-19 находятся 1369 человек, в стационарах — 293. Всего с начала пандемии на Кубани подтвердили 351 663 случая. Из них с выздоровлением выписали 338 842 человека, скончались — 11 159 пациентов.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram