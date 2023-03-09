В Казани повысили пороговые значения для признания жителей малоимущими

Власти Казани повысили максимальные и пороговые размеры дохода и стоимости имущества на этот год, за которое предстоит платить налог. Постановление об этом опубликовано в сборнике документов мэрии.

В частности, порог цены имущества, которое находится в собственности одинокого проживающего гражданина и которое подлежит налогообложение, составит 2,3 млн руб., что на 600 тыс. руб. больше, чем годом ранее. Для семьи из двух человек порог составит 4,6 млн руб., для семьи из трех человек — почти 7 млн руб., четырех — 9,2 млн, пяти — 11,5 млн, шести — 13,8 млн, семи — 16,1 млн, восьми — 18,4 млн, девяти — 20,7 млн, десяти — 23 млн, 11 — 25,3 млн, а 12 — 27,6 млн.

Максимальная сумма среднемесячного дохода, приходящегося на каждого члена семьи, составила 45,4 тыс. руб., а порог — 37,8 тыс.

"Ъ-Казань"