В феврале пассажиропоток аэропорта Красноярска вырос на 38%

В феврале 2023 года пассажиропоток международного аэропорта Красноярска вырос на 38%, сообщает пресс-служба авиапредприятия. Количество перевезенных пассажиров увеличилось до 229 тыс. человек, тогда как в 2022 году оно составило 65 тыс. Популярными направлениями стали Москва, Новосибирск, Пхукет, Санкт-Петербург, Сочи и Норильск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ

В тоже время к показателям января 2023 года пассажиропоток сократился на 7%. «Это классическая тенденция, которая наблюдается ежегодно», - отметили в компании.

Несмотря на увеличение пассажиропотока, число самолетовылетов в феврале снизилось до 1116 (- 14% к показателям февраля 2022 года), к январю 2023 года снижение составило 8% (месяц назад было осуществлено 1215 самолетовылетов из аэропорта).

Также за год сократился грузооборот – в феврале 2023 года он составил 1197 т (-29% к февралю 2022 года), к показателям января 2023 года грузооборот вырос на 34%.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Сергей Балин