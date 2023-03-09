Губернатор Роман Бусаргин объявил выговоры и замечания министрам Саратовской области

Четверо чиновников правительства Саратовской области получили выговоры и замечания, сообщает пресс-служба регионального правительства по итогам заседания штаба по реализации госпрограмм.

В этом году несколько ведомств затянули сроки заключения контрактов, из-за чего аукционы объявили позже, чем должны были.

Выговоры от губернатора Романа Бусаргина получили зампред правительства Павел Мигачев и министр строительства Сергей Соколов.

Замечания объявили министру культуры Наталье Щелкановой и замминистра образования Ирине Чинаевой.

Дарья Васенина