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За год приставы Кубани выдворили за пределы РФ 558 иностранцев

За 2022 год судебные приставы Краснодарского края выдворили за пределы РФ 558 иностранцев, нелегально находившихся на территории РФ. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по региону.

Большинство иностранцев приехали на территорию Кубани из ближнего зарубежья — Армении, Грузии, Узбекистана, Украины, Белоруссии, Таджикистана, Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана и Молдовы. Также на Кубани незаконно находились жители Китая, Конго, Бурунди, Мали и Кубы.

На Кубани для незаконных мигрантов и лиц без гражданства есть спецучреждение, в котором они ожидают отправку за пределы РФ. Когда для них собирается необходимый пакет документов и покупаются билеты, их выдворяют в государство гражданской принадлежности.

Татьяна Ручкина

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