Краевые чиновники вернулись из краткосрочной поездки в Северодонецк

Делегация из Пермского края, сопровождавшая в Северодонецк партию гуманитарной помощи, вернулась обратно в Прикамье. Об этом сообщает интернет-вестник Пермского краевого отделения Союза журналистов России.

В состав делегации, которая привезла гуманитарный груз, входили зампред краевого правительства Александр Борисов, замминистра безопасности Пермского края Альберт Марданов, сопредседатели регионального штаба Народного фронта Алексей Мельников и Михаил Суханов, а также председатель краевого отделения Союза журналистов России Игорь Лобанов. Они передали в местные школы ноутбуки и новые библиотечные книги. В больницу были доставлены новые акушерские койки, в военкомат — автомобиль УАЗ и компьютеры. В Северодонецк привезли также вещи первой необходимости, продукты питания длительного хранения, медицинские аптечки, уральский мед и сладости, игрушки для детей.

Александр Борисов провел совещание с главой Северодонецка, членами правительства Луганской Народной Республики и представителями Корпорации развития регионов, на котором обсудили дальнейшее взаимодействие в вопросах восстановления социально-инженерной инфраструктуры.

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал о командировке в Северодонецк вице-премьера Пермского края Александра Борисова и замглавы краевого минтербеза Альберта Марданова. «Поехали для решения текущих задач в рамках соглашения о восстановлении города, которое было заключено летом 2022 года. Командировка краткосрочная»,— пояснил порталу Ura.ru источник, знакомый с ситуацией.