Около 100 млн рублей выделят дополнительно в Пензенской области на выплаты семьям участников СВО

Правительство Пензенской области опубликовало постановление, согласно которому изменились условия финансирования помощи семьям участников специальной военной операции.

В соответствии с документом, 750 тыс. руб. выделят региональному министерству труда, социальной защиты и демографии на единовременные выплаты несовершеннолетним детям военнослужащих, отправившихся на СВО.

На 53,7 млн руб. увеличили расходы ведомства на ежемесячные выплаты, покрывающие 50% платы за ЖКХ семей участников спецоперации. Мера поддержки рассчитывается на каждого получателя отдельно — супруга, ребенка и родителя военнослужащего.

Еще 40,6 млн руб. выделили на ежемесячные выплаты на транспортные расходы жен (мужей) и детей участников СВО до 23 лет, обучающихся в очном формате. Мера поддержки покрывает траты на все виды транспорта общего пользования.

Дарья Васенина