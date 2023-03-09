Бастрыкин проконтролирует расследование смерти зрителя во время концерта в Сочи

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин требует доклад о расследовании уголовного дела по факту смерти мужчины, который во время концерта упал в техническую яму в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Несчастный случай произошел в августе 2022 года. Во время концерта, проходившего в КЗ «Фестивальный», 41-летний мужчина подошел к сцене концертного зала. Из-за плохого освещения он упал в техническую яму у сцены и получил травму головы. На месте ему не смогли оказать помощь, так как на мероприятии не дежурила медбригада. Через 10 дней после происшествия пострадавший скончался в больнице. С того времени к ответственности никого не привлекли.

В СУ СКР по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело. Руководителю ведомства Андрею Маслову поручили представить доклад о проведенных следственных действиях и установленных на данный момент обстоятельствах, а по итогам расследования — о его результатах.

Татьяна Ручкина

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