В Новосибирской области принято решение о создании лесного парка «Заельцовский бор»

Правительство Новосибирской области одобрило создание лесного парка «Заельцовский бор», площадью 5,6 тыс. га. Соответствующие документы утверждены 9 марта на заседании правительства региона.

Как сообщил министр природных ресурсов и экологии региона Евгений Шестернин, создание парка регионального значения позволит сохранить лесной массив, ограничив застройку территории. «Лесной парк создается без изъятия земельных участков у их пользователей, владельцев и собственников. Проектом положения предусматривается дифференцированный режим особой охраны. Для этого территория лесного парка разделена на три функциональные зоны, для каждой из которой предусмотрен свой режим охраны. Режим особой охраны не отменяет решений по развитию территории, принятых до создания лесного парка. Интересы жителей и предпринимателей учтены», – подчеркнул Евгений Шестернин.

Документы разработаны согласно требованиям федерального и регионального законодательства об особо охраняемых природных территориях, в установленном порядке решение о создании лесного парка согласовано с Минприроды России.

В марте 2021 года губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление о создании лесного парка «Заельцовский бор» площадью порядка 9 212 га. Этому постановлению предшествовало принятие регионального закона о защите зеленых зон населенных пунктов от застройки.

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Лолита Белова