Пробный ЕГЭ по русскому языку для родителей на Кубани пройдет 30 марта

Пробный ЕГЭ по русскому языку для родителей кубанских выпускников и общественности пройдет 30 марта. Об этом сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

Она уточнила, что мероприятие пройдет в рамках Всероссийской акции «Сдаем вместе! День сдачи ЕГЭ родителями» по инициативе Рособрнадзора. Это будет уже седьмой пробный ЕГЭ. На нем используют сокращенный вариант контрольных материалов, который даст участникам представление об экзаменационных заданиях разных типов.

Кроме родителей будущих выпускников, сдать экзамен смогут общественные деятели, представители СМИ и все желающие. Для этого необходимо обратиться в школу или в управление образованием муниципалитета, написала вице-губернатор в своем Telegram-канале.

Михаил Волкодав

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