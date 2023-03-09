Полиция Агаповского района возбудила дело по факту гибели двух человек в ДТП

Отдел МВД России по Агаповскому району Челябинской области возбудило уголовное дело по факту дорожной аварии, в которой погибли ребенок и взрослый. Расследование контролирует прокуратура муниципалитета, сообщает надзорное ведомство региона.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 8 марта в 16:50 на 4 км автодороги Агаповка –Магнитный – Субутак. Столкнулись автомобили Mazda 3 под управлением 35-летней жительницы Магнитогорска и ВАЗ-2110, водителем которого была 21-летняя горожанка. В результате аварии на месте происшествия скончалась 10-летняя пассажирка иномарки. Второй пассажир – мальчик семи лет госпитализирован. В машине скорой помощи умерла водитель ВАЗа.

На место происшествия выезжал прокурор Агаповского района Борис Васильев для координации действий оперативных служб. По факту ДТП возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).