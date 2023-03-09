Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Полиция Агаповского района возбудила дело по факту гибели двух человек в ДТП

Отдел МВД России по Агаповскому району Челябинской области возбудило уголовное дело по факту дорожной аварии, в которой погибли ребенок и взрослый. Расследование контролирует прокуратура муниципалитета, сообщает надзорное ведомство региона.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 8 марта в 16:50 на 4 км автодороги Агаповка –Магнитный – Субутак. Столкнулись автомобили Mazda 3 под управлением 35-летней жительницы Магнитогорска и ВАЗ-2110, водителем которого была 21-летняя горожанка. В результате аварии на месте происшествия скончалась 10-летняя пассажирка иномарки. Второй пассажир – мальчик семи лет госпитализирован. В машине скорой помощи умерла водитель ВАЗа.

На место происшествия выезжал прокурор Агаповского района Борис Васильев для координации действий оперативных служб. По факту ДТП возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...