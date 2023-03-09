В Уфе прокуратура начала проверку по факту частичного обрушения крыши дома

Прокуратура Орджоникидзевского района Уфы начала проверку по поводу частичного обрушения крыши многоквартирного дома в Черниковке, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По предварительным данным, сегодня ночью в двухэтажном доме по улице Рыбакова, 12 обрушилась часть двускатной крыши, площадь повреждения составила около 20 кв. м. Пострадавших и погибших нет, жизнеобеспечение здания не нарушено, угрозы разрушения нет.

Надзорное ведомство даст оценку действиям должностных лиц обслуживающей компании ООО «Жилищный участок №45» по содержанию общедомового имущества и очистке кровли от снега и наледи.

ООО «Жилищный участок №45», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в ноябре 2020 года. Владельцем является Мубарак Камалов. Выручка в 2021 году составила 46,94 млн руб., чистая прибыль — 176 тыс. руб.

Майя Иванова

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