На строительство 62 км трассы Дюртюли—Ачит в Башкирии потратят до 50 млрд рублей

Строительная компания «Автодор» на двух конкурсах 14 апреля планирует выбрать подрядчиков второго этапа строительства дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит протяженностью 90 км, сообщается на сайте госзакупок. Сумма начальных цен контрактов составляет 50,4 млрд руб., в том числе на строительство трассы длиной в 37 км выделят до 34,2 млрд руб., на строительство 25 км дороги – еще 16,2 млрд руб. Средства будут выделены за счет субсидий из федерального бюджета.

Работы на первом участке необходимо выполнить до июля 2025 года. На нем будет 12 искусственных сооружений, в том числе путепроводы и мосты через реки Евбаза, Белая, Сибирган, Сюльзи, Быстрый Танып, Апаша, Асавка, биопереходы через лес. Работы на втором участке должны быть выполнены до ноября 2024 года, на нем будет девять искусственных сооружений.

Оба участка трассы будут четырехполосным, максимальная скорость движения по ним составит 120 км/ч. При исполнении контрактов подрядчик должен снести деревья, устроить обходную дорогу.

Как сообщал «Ъ-Уфа», «Автодор» на конкурсе в середине марта планирует выбрать подрядчика первого этапа строительства скоростной трассы Казань – Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит длиной 50 км в Башкирии. Начальная цена контракта определена в 47 млрд руб.

ООО «Строительная компания „Автодор“» зарегистрировано в Москве в августе 2018 года, принадлежит госкомпании «Автодор». Выручка в 2021 году составила 7,8 млрд руб., чистая прибыль — 7,9 млн руб.

Майя Иванова

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