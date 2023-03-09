В ГУФСИН по Пермскому краю опровергли данные о бунте в ИК, где отбывает наказание экс-депутат Госдумы

О беспорядках в мужской колонии ИК-29 сообщил паблик «Реальная ОНК Пермского края». «Сообщают, что был бунт осужденных против администрации. Крушили, ломали мебель. Судя по всему, восстали те, кто в штрафных помещениях, а в этой колонии же всегда забито все. Был спецназ. Сначала стали обращаться родственники, которые опасаются, что теперь под этим предлогом отменят вообще все свидания. Когда все произошло (вчера или позавчера), то выводили со свиданий людей, которые зашли уже»,— говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУФСИН по Пермскому краю Фото: ГУФСИН по Пермскому краю

Ura.ru со ссылкой на источник в системе исполнения наказаний подтвердил эти данные, пояснив, что по данному факту в ведомстве проводится оперативное совещание.

В ГУФСИН по Пермскому краю информацию о беспорядках опровергли, назвав ее «фейком», который дискредитирует систему исполнения наказаний. Стоит отметить, что в ИК-29 отбывает наказание бывший депутат Госдумы Алексей Бурнашов, который был осужден за применение насилия в отношении полицейского.