Жителя Отрадненского района будут судить за повреждение кургана при благоустройстве птицефермы

В Отрадненский районный суд Краснодарского края направлено уголовное дело на жителя, повредившего курган, являющийся объектом культурного наследия. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

48-летний местный житель планировал благоустроить птицеферму. Но при земляных работах на участке горы Пласкун он повредил объект культурного наследия — «Курган». Мужчина уничтожил часть насыпи, повредив структуру и целостность древнего погребального сооружения. Ущерб составил около 2 млн руб.

На мужчину завели уголовное дело по ч. 2 ст. 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации). На период предварительного следствия он находился под подпиской о невыезде. Теперь дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

Татьяна Ручкина

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