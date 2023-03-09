На восстановление газоснабжения в 68 домах в Башкирии направят 30 млн рублей

На ремонт вентканалов и дымоходов для восстановления газоснабжения в 68 отключенных домах будет направлено 30 млн руб. из средств, предусмотренных на программу по капремонту подъездов, сообщил на заседании премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.

На эти средства будут отремонтированы вентканалы и дымоходы и 68 многоквартирных домах, в которых приостановлена подача газа. В Уфе 50 таких домов, в Белорецком районе – 16 и два дома в Салаватском районе.

Ранее на устранение нарушений в многоквартирных домах в Уфе Андрей Назаров дал три месяца.

Влада Шипилова

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