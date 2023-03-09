Татьяна Иванова взяла реванш у Виктории Демченко

В Сочи завершился чемпионат страны по санному спорту. Во второй день соревнований чемпионкой у женщин стала чусовлянка Татьяна Иванова. Она сумела опередить Викторию Демченко, выступающую за Подмосковье. Напомним, накануне Иванова проиграла сопернице 0,009 секунды.

Татьяна Иванова является серебряным призером зимних Олимпийских игр 2014 года в эстафете, бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине 2022 года, чемпионкой мира 2019 года в командных соревнованиях.

Кроме того, серебряную награду завоевала сборная Пермского края в командной эстафете и бронзовую медаль экипаж в составе Станислава Мальцева и Дмитрия Халилова в стартах двухместных экипажей у мужчин.

Всего за два дня стартов у саночников Пермского края в активе оказалось пять наград.