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обновлено 10:13

Второй крупнейший поставщик газа в Пермском крае снизил прибыль более чем в два раза

ООО «Новатэк-Пермь» раскрыло информацию о финансовых результатах за 2022 год. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка общества за отчетный период составила 17,6 млрд руб., чистая прибыль — 38 млн руб. Годом ранее компания продемонстрировала выручку 16,4 млрд руб., при этом чистая прибыль была выше — 82,9 млн руб.

Компания «Новатэк-Пермь» была создана в 2010 году, является 100%-ной «дочкой» ПАО «Новатэк» — крупнейшего независимого производителя природного газа в России. Сегодня «Новатэк-Пермь» — второй по величине поставщик газа в Прикамье после ООО «Газпром межрегионгаз Пермь». По информации на сайте компании, объем поставки газа «Новатэк-Пермь» в 2022 году составил 3,9 млрд куб. м.

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