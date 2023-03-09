Экс-совладелец взыскал с компании холдинга «Сибирский гигант» 130 млн рублей

Новосибирский бизнесмен Андрей Кузнецов, который в феврале 2022 года вышел из состава акционеров ООО «Гигант 4» (входит в торговый холдинг «Сибирский гигант») добился взыскания с компании действительной стоимости своей доли.

«С учетом добровольно оплаченной ответчиком суммы (до обращения истца с иском в суд – 48,7 млн руб.), с ответчика в пользу истца подлежит взысканию действительная стоимость доли в размере 128,5 млн руб.»,– говорится в решении суда.

Назначенный в рамках арбитражного процесса эксперт оценил саму долю в 177,2 млн руб. тогда как, по мнению господина Кузнецова, представившего результаты другой экспертизы, ее стоимость составляет 352,5 млн руб. Разночтения, в частности, были связаны с оценкой одного из крупных активов компании – здания торгового центра на проспекте Энергетиков. Опрошенный судом специалист пришел к выводу о неудовлетворительном состоянии здания.

ООО «Гигант 4», по информации «СПАРК-Интерфакс», специализируется на аренде и управлении нежилой недвижимостью. С января 2023 года 100% в компании консолидировал бизнес-партнер господина Кузнецова, бывший депутат новосибирского заксобрания Александр Манцуров. До июня 2020 года бизнесмены совместно владели крупной сетью ритейла под управлением ООО «Торговый холдинг “Сибирский гигант”». Господину Кузнецову принадлежали 47,15% в капитале компании, которые позже перешли к господину Манцурову. Весной 2021 года стало известно, что томская ГК «Лама» приобрела право аренды 32 магазинов «Сибирского гиганта».

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Дарья Решетникова