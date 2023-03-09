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Коммерсантъ FM
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Tele2 отрицает информацию об истечении срока договора на аренду бренда

Возможность использования бренда Tele2 не истекает в сентябре 2023 года в рамках договора. Об этом мобильный оператор сообщил «РИА Новости». Оператор сообщил, что использование бренда действительно ограничено сроками, указанными в договоре со шведской телекоммуникационной группой Tele2 AB, однако называть эти сроки не стал.

«Российский оператор мобильной связи опровергает информацию, опубликованную в газете "Ведомости" 9 марта. Компания продолжает использовать бренд в рамках действующего договора, срок которого не истекает в сентябре 2023 года. Использование товарного знака Tele2 вне сроков, указанных в соглашении со шведской стороной, исключается»,— говорится в сообщении.

9 марта исполнительный вице-президент шведской компании Виктор Вальстрём сообщил изданию ComNews, что продлевать контракт российскому оператору Tele2 на использование бренда не будут. Договор истекает в 2023 году. Интервью вице-президента компании также опубликовала газета «Ведомости».

Оператор Tele2 принадлежал шведской компании до апреля 2013 года. Затем его выкупил банк ВТБ за $2,4 млрд. При этом ВТБ договорился о праве использования бренда Tele2 на территории России на десять лет. В феврале 2020 года долю ВТБ в Tele2 выкупил «Ростелеком».

Анастасия Ларина

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