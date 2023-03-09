На содержание трех казанских пляжей потратят почти 2 млн рублей

В Казани содержание трех пляжей обойдется в 1,8 млн руб. Тендер опубликован на портале госзакупок.

Речь идет о пляжах «Озеро Глубокое», «Озеро Изумрудное» и «Нижнее Заречье». 1,04 млн руб. потратят на уборку мусора на площади в 10 кв. км и очистку 180 урн. 744 тыс. руб. пойдут на ремонт объектов инфраструктуры на территории пляжа озеро Глубокое. Еще почти полмиллиона рублей выделят на покраску металлической лестницы на спуске к воде.

Работы будут выполнены с 10 мая по 31 августа. Деньги выделят из бюджета Татарстана.

"Ъ-Казань"