На Ставрополье с 9 по 11 марта потеплеет до +20°C

В ближайшие три дня на территории Ставропольского края ожидается потепление, сообщается в прогнозе регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Так, в четверг, 9 марта на территории региона воздух днем прогреется до +7°...+19C . Утром возможен туман. Также будет дуть южный ветер со скоростью 5-10 м/с.

В пятницу, 10 марта температура возрастет до +15°...+20°C. В некоторых районах возможен небольшой дождь. Ветер сменится на западный с порывами 5-10 м/с.

В субботу, 11 марта, также сохранится теплая погода — +15°...+20°C. Также возможен дождь. Порывы южного ветра будут достигать 5-10 м/с.

В ночь на 10 и 11 марта температура воздуха будет снижаться до 0°...+7°C.

Анастасия Назарова