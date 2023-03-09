16 марта «Открытие Инвестиции» проведет конференцию «Неопределенность — лучшее время для инвестирования» (18+) для частных инвесторов Ижевска. Участие в мероприятии примет директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков и инвестиционный советник «Открытие Инвестиции» Егор Ростовцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой «Открытие Инвестиции» Фото: предоставлено пресс-службой «Открытие Инвестиции»

Низкая оценка российского рынка становится мощным стимулом интереса инвесторов — подешевевшие бумаги дают возможность неплохо заработать на восстановлении рынка. Но какие секторы будут бенефициарами подъема рынка?

Как инвестору извлечь выгоду из текущих реалий и в какие инструменты инвестировать? В дружеской и деловой атмосфере конференции «Неопределенность — лучшее время для инвестирования» на эти и другие вопросы ответят директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков и инвестиционный советник «Открытие Инвестиции» Егор Ростовцев.

В ходе открытой дискуссии гости конференции узнают, как защитить накопления, и познакомятся с концепцией универсального портфеля на все времена c доходом выше инфляции. Эксперты расскажут о потенциальной доходности российского рынка акций на горизонте трех лет и более и возможностях для инвестирования через брокерские продукты.

«Текущая экономическая ситуация требует от инвестора тщательно просчитанной стратегии управления личными финансами, и потому сегодня рекомендации профессионалов актуальны как никогда. В программу конференции включены темы, которые интересны самой широкой аудитории — как начинающим, так и опытным инвесторам. Уверены, что диалог с экспертами, а также практические рекомендации по тактике и стратегии инвестирования помогут жителям Ижевска еще эффективнее распорядиться средствами»,— говорит Вадим Меньшиков, директор филиала «Открытие Инвестиции» в Ижевске.

Участие в мероприятии бесплатное. Требуется предварительная регистрация на сайте. Конференция состоится 16 марта 2023 года по адресу: г. Ижевск, ул. Бородина, 25, Cosmos Izhevsk Hotel. Регистрация на мероприятие начинается в 18:30. Начало конференции в 19:00.