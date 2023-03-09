Солистку пермского балета пригласили в Большой театр

Солистка Пермского театра оперы и балета Ульяна Мокшева переходит в Большой театр. Об этом сообщается в телеграм-канале пермского театра. «Мы, конечно же, грустим, но и радуемся за Ульяну одновременно. Знаем, что она давно хотела попробовать себя на столичной сцене. Поэтому, получив приглашение в первый кордебалет Большого, Ульяна согласилась»,— сообщает пресс-служба театра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пермский театр оперы и балета Фото: Пермский театр оперы и балета

Ульяна Мокшева в 2021 году окончила Пермское государственное хореографическое училище (класс Дарьи Сосниной) и была принята в балетную труппу Пермского академического театра оперы и балета им. П. И. Чайковского. С сезона-2022/23 она стала солисткой балета.