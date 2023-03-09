Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Синоптики прогнозируют сохранение на Кубани теплой погоды

Краснодарский край останется под влиянием теплого сектора циклона. При этом местами пройдут небольшие дожди, но температура воздуха продолжит существенно превышать норму, сообщает центр погоды «Фобос».

В Краснодаре будет без существенных осадков. Температура воздуха составит +17…+19°, ветер — 6–11 м/с.

Как сообщал Краснодарский ЦГМС, 9 марта в отдельных районах Кубани ожидается небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит 4…9°, местами в юго-восточных предгорных районах +3…-2°; днем 14…19°, местами в южной половине края до 21°, в горах ночью будет 0…-5°, днем 5…10°.

На Черноморском побережье ожидается переменная облачность. Ветер составит 6–11 м/с, местами с порывами до 12–14 м/с. Температура воздуха ночью 5…10°, днем 12…17°.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...