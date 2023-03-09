В Башкирии утверждены 42 опорных сельских населенных пункта

Правительство Башкирии утвердило перечень опорных населенных пунктов и прилегающих к ним сельских населенных пунктов. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации. В число опорных вошли 42 населенных пункта в районах Башкирии, к которым отнесены близлежащие села и деревни. Уполномоченным по развитию инфраструктуры в них определено министерство сельского хозяйства республики. До 1 апреля органам власти поручено разработать проекты планов долгосрочного социально-экономического развития опорных пунктов и прилегающих к ним, с учетом проблемных вопросов населения.

Под опорным понимается населенный пункт вне границ городских агломераций, в котором развивают инфраструктуру в сфере образования, медицины, культуры.

Влада Шипилова

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