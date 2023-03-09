В Татарстане мужчину осудят за попытку продать ядовитую незамерзайку

В Татарстане под суд пойдет 32-летний житель Елабуги. Его обвиняют в попытке продать ядовитую незамерзайку. Об этом говорится в сообщении МВД по Татарстану.

Осенью прошлого года мужчина купил в Нижнем Новгороде у неизвестного свыше 16,6 тыс. литров незамерзающей жидкости. Он разместил ее в Казани на складе на улице Сафиуллина, и в дальнейшем хотел ее продать. Однако его деятельность пресекли правоохранители.

Экспертиза показала, что в незамерзайке есть жидкость метилового спирта, относящегося к ядовитым веществам и представляющего опасность для здоровья потребителей. При этом обвиняемый был осведомлен об этом обстоятельстве. Вину он признал.

"Ъ-Казань"