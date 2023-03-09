Жители Ижевска стали на 21% чаще искать удаленную работу

В столице Удмуртии за февраль количество вакансий для удаленной работы выросло на 136% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года, сообщает пресс-служба Авито Работа. При этом интерес соискателей к такой работе вырос на 21%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Наибольшей популярностью в Ижевске стали пользоваться удаленные вакансии в категории банки и инвестиции, где доля откликов соискателей составила 9%. На направление IT, интернета и телекома приходится 5% откликов, а на вакансии в сфере маркетинга, рекламы и PR — 4%.

В целом по России в топе оказалась профессия страхового агента — 18%, а также вакансии в сфере бухгалтерия и финансы — 17%. Кроме того, по итогам февраля на 88% чаще россияне стали откликаться на удаленные вакансии в сфере образования, а интерес к профессиям категории фитнес и салоны красоты вырос на 79%.