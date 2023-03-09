Петербург принял спецборт МЧС с пострадавшим спасателем из Иркутска

В Санкт-Петербург ночью 9 марта прилетел спецборт МЧС, на борту которого доставили спасателя в «тяжелом» состоянии. Речь идет о пострадавшем при тушении огня замначальника ПСЧ №2 Иркутска Владимире Наксалаеве.

Его направили на лечение во Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А. М. Никифорова. Господин Наксалаев получил травму 3 марта во время тушения административного здания в Иркутске. В тот день пламя разошлось на 250 кв. м., на месте боролись с огнем 27 человек на 8 машинах. Замначальника ПСЧ №2 получил удар током высоковольтного кабеля, когда поднимался по автолестнице.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте