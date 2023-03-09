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Компания из Уфы купила «Утиные фермы» в Челябинской области за 308,5 млн рублей

В Челябинской области имущественный комплекс агропредприятия-банкрота – ООО «Утиные фермы» удалось продать за 308,5 млн руб. с шестых торгов. Победителем стало ООО «Ресурс плюс» (Уфа). Информация об этом опубликована на Федресурсе.

Начальная цена производственно-технологического комплекса на последних торгах составляла 390,3 млн руб. Единый лот включал 23 птичника, недостроенные инкубаторий, цех убоя и переработки, а также оборудование, земельные участки, сети коммунальной инфраструктуры, очистные сооружения, дороги, ограждения, санпропускники, права аренды на землю, а также право на товарный знак «Уткино». Победитель торгов – ООО «Ресурс плюс», по данным «СПАРК Интерфакс», было зарегистрировано в апреле 2022 года в Уфе. Основной вид деятельности компании – «покупка и продажа собственного недвижимого имущества». На 99,9% «Ресурс плюс» принадлежит ООО «Ресурс» (Уфа), которым владеет директор обеих организаций Владислав Вагапов. Он является председателем ассоциации арбитражных управляющих «Евразия» (Москва). Кроме того, господин Вагапов возглавляет и владеет 1% уставного капитала ООО «Союзпромптица», зарегистрированного в августе 2022 года в башкирском Мелеузе. Помимо этого, ему принадлежит компания «Интек» (Стерлитамак), которая ведет деятельность в области права.

Отдельным лотом на торги были выставлены внешние автодороги, то есть имущество, не вошедшее в производственно-технологический комплекс «Утиных ферм». Начальная цена составляла 4,3 млн руб. Победителем стал предприниматель из Нижнего Новгорода Игорь Базанов, предложившей купить дороги за 4,1 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Арбитражный суд Челябинской области ввел в отношении «Утиных ферм» конкурсное производство в феврале 2019 года. 1 декабря суд продлил срок конкурсного производства до 1 июня 2023 года. На сегодня в реестре требований кредиторов включено 73 требования на общую сумму 1,23 млрд руб. В 2022 году агрокомплекс, расположенный в Красноармейском районе, пытались продать пять раз, но на торги никто не заявлялся. В первом конкурсе цена составляла 726 млн руб.

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